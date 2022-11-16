ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:54 16.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4166 белорусского рубля, 1 евро – 2,4770 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9968 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5444 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4049 белорусского рубля.