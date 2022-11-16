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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ СНИЗИЛСЯ К ЕВРО
14:26 16.11.2022
В среду, 16 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,4166 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4172 BYN). Объем торгов составил 36 239 500 BYN.
Курс евро вырос на 0,0053 BYN (+0,21%) до 2,477 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4717 BYN). Объем торгов: 45 314 000 BYN.
Российский рубль ослаб на 0,0072 (-0,18%) до 3,9968 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 4.0040 BYN). Объем торгов составил 115 463 000 BYN.
Китайский юань также стал слабее на 0,0204 BYN (-0,6%) до 3,4049 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.4253 BYN). Объем торгов: 7 371 600 BYN.
Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,428 и 2,444 белорусского рубля; евро между 2,484 и 2,51 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4 и 4,04 белорусского рубля.
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