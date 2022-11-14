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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ
14:04 15.11.2022
Во вторник, 154 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0069 BYN (-0,28%) до 2,4172 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4241 BYN). Объем торгов составил 39 878 600 BYN.
Курс евро опустился на 0,0023 BYN (-0,09%) до 2,4717 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,474 BYN). Объем торгов: 46 495 800 BYN.
Российский рубль ослаб на 0,0003 (-0,07%) до 4.0040 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 4.007 BYN). Объем торгов составил 96 214 500 BYN.
Китайский юань также стал слабее на 0,0099 BYN (-0,29%) до 3.4253 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,4352 BYN). Объем торгов: 15 938 700 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,419 и 2,447 белорусского рубля; евро между 2,479 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,005 и 4,03 белорусского рубля.
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