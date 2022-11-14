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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:54 14.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4241 белорусского рубля, 1 евро – 2,4740 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0070 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5958 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4352 белорусского рубля.