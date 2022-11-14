В понедельник, 14 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0027 BYN (-0,11%%) до 2,4241 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,4268 BYN). Объем торгов составил 43 953 900 BYN.

Курс евро вырос на 0,0138 BYN (+0,56%) до 2,474 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,4602 BYN). Объем торгов: 24 844 000 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0136 (-0,34%) до 4,007 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 4,0206 BYN). Объем торгов составил 70 855 700 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0414 BYN (+1,24%) до 3,4352 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,3938 BYN). Объем торгов: 10 194 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,439 и 2,475 белорусского рубля; евро между 2,448 и 2,45 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,01 и 4,04 белорусского рубля.