ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:08 11.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4268 белорусского рубля, 1 евро – 2,4602 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0206 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7510 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3910 белорусского рубля.