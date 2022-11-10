В пятницу, 11 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0311 BYN (-1,27%%) до 2,4268 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4579 BYN). Объем торгов составил 56 619 300 BYN.

Курс евро восстановился на 0,0103 BYN (+0,42%) до 2,4602 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4499 BYN). Объем торгов: 36 639 300 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0159 (+0,4%) до 4,0206 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 4,0047 BYN). Объем торгов составил 163 957 000 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0152 BYN (+0,45%) до 3,3938 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3786 BYN). Объем торгов: 39 539 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,439 и 2,475 белорусского рубля; евро между 2,47 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,04 белорусского рубля.