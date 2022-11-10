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11.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:07 11.11.2022

В пятницу, 11 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0311 BYN (-1,27%%) до 2,4268 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4579 BYN). Объем торгов составил 56 619 300 BYN.

Курс евро восстановился на 0,0103 BYN (+0,42%) до 2,4602 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4499 BYN). Объем торгов: 36 639 300 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0159 (+0,4%) до 4,0206 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 4,0047 BYN). Объем торгов составил 163 957 000 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0152 BYN (+0,45%) до 3,3938 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3786 BYN). Объем торгов: 39 539 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,439 и 2,475 белорусского рубля; евро между 2,47 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,04 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2022
валюта курс
EUR 2.4499
USD 2.4579
RUB 4.0047
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4499 -0.0078
USD 2.4579 +0.0003
RUB 4.0047 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4550 2.4750
USD 2.4400 2.4550
RUB 3.1000 4.0300
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Конвертация в банках
на 11.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0190
EUR/RUB 61.4000 77.8000
USD/RUB 60.3000 78.0000
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