ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:10 10.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4579 белорусского рубля, 1 евро – 2,4499 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0047 белорусского рубля, 100 гривен – 6,6552 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3786 белорусского рубля.