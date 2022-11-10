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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ ОСЛАБ К ДОЛЛАРУ
14:11 10.11.2022
В четверг, 10 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0003 BYN (+0,01%%) до 2,4579 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4576 BYN). Объем торгов: 41 879 800 BYN.
Курс евро снизился на 0,0078 BYN (-0,32%) до 2,4499 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4577 BYN). Объем торгов: 24 842 400 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0143 (-0,36%) до 4,0047 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 4,019 BYN). Объем торгов: 85 876 000 BYN.
Китайский юань незначительно опустился на 0,0006 BYN (-0,2%) до 3,3786 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3792 BYN). Объем торгов: 23 099 600 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,465 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,455 и 2,495 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,005 и 4,05 белорусского рубля.
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