ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:27 09.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4576 белорусского рубля, 1 евро – 2,4577 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0190 белорусского рубля, 100 гривен – 6,6562 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3792 белорусского рубля.