В среду, 9 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0063 BYN (-0,26%%) до 2,4576 BYN за 1 доллар США. Объем торгов составил 38 024 300 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0118 BYN (+0,46%) до 2,4577 BYN за 1 евро. Объем торгов: 19 322 700 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,008 (-0,2%) до 4,019 BYN за 100 рублей. Объем торгов составил 80 875 400 BYN.

В свою очередь китайский юань ослаб на 0,0072 BYN (-0,21%) до 3,3792 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 3 964 450 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,465 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,465 и 2,495 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,025 и 4,495 белорусского рубля.