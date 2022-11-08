В понедельник, 8 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0296 BYN (-1,19%%) до 2,4639 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4935 BYN). Объем торгов составил 63 556 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0081 BYN (+0,33%) до 2,4459 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4378 BYN). Объем торгов: 16 194 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0239 (+0,6%) до 4,027 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0031 BYN). Объем торгов составил 138 667 000 BYN.

В свою очередь китайский юань ослаб на 0,043 BYN (-1,31%) до 3,3864 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,4314 BYN). Объем торгов: 6 653 850 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,468 и 2,5 белорусского рубля; евро между 2,458 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,05 белорусского рубля.