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08.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ


13:59 08.11.2022

В понедельник, 8 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0296 BYN (-1,19%%) до 2,4639 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4935 BYN). Объем торгов составил 63 556 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0081 BYN (+0,33%) до 2,4459 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4378 BYN). Объем торгов: 16 194 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0239 (+0,6%) до 4,027 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0031 BYN). Объем торгов составил 138 667 000 BYN.

В свою очередь китайский юань ослаб на 0,043 BYN (-1,31%) до 3,3864 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,4314 BYN). Объем торгов: 6 653 850 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,468 и 2,5 белорусского рубля; евро между 2,458 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2022
валюта курс
EUR 2.4378
USD 2.4935
RUB 4.0031
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4459 +0.0081
USD 2.4639 -0.0296
RUB 3.3864 -0.045
RUB 4.0270 +0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4470 2.4590
USD 2.4610 2.4680
RUB 3.1000 4.0200
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Конвертация в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9920 1.0000
EUR/RUB 61.0000 77.3500
USD/RUB 61.0000 78.5000
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