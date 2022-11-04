ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

16:57 04.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4935 белорусского рубля, 1 евро – 2,4378 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0031 белорусского рубля, 100 гривен – 6.7517 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,4314 белорусского рубля.