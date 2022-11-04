В пятницу, 4 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0013 BYN (-0,05%) до 2,4935 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4948 BYN). Объем торгов составил 42 093 000 BYN.

Курс евро восстановился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,4378 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4368 BYN). Объем торгов: 19 380 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0127 (-0,32%) до 4,0031 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0158 BYN). Объем торгов составил 26 094 500 BYN.

В свою очередь китайский юань укрепился на 0,0356 BYN (+1,05%) до 3,4314 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,3958 BYN). Объем торгов: 9 313 120 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,445 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,005 и 4,05 белорусского рубля.