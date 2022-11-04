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04.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 НОЯБРЯ ОСЛАБ К ЕВРО И ЮАНЮ


14:56 04.11.2022

В пятницу, 4 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0013 BYN (-0,05%) до 2,4935 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4948 BYN). Объем торгов составил 42 093 000 BYN.

Курс евро восстановился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,4378 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4368 BYN). Объем торгов: 19 380 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0127 (-0,32%) до 4,0031 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0158 BYN). Объем торгов составил 26 094 500 BYN.

В свою очередь китайский юань укрепился на 0,0356 BYN (+1,05%) до 3,4314 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,3958 BYN). Объем торгов: 9 313 120 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,445 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,005 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2022
валюта курс
EUR 2.4368
USD 2.4948
RUB 4.0158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4378 +0.001
USD 2.4935 -0.0013
RUB 4.0031 -0.0127
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4350 2.4400
USD 2.4900 2.4980
RUB 3.1000 4.0180
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Конвертация в банках
на 04.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9840
EUR/RUB 60.5000 76.8300
USD/RUB 62.1000 78.5000
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