В четверг, 3 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0204 BYN (0,82%) до 2,4948 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4744 BYN). Объем торгов составил 35 850 000 BYN.

Курс евро опустился на 0,0063 BYN (-0,26%) до 2,4368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4431 BYN). Объем торгов: 50 319 000 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0037 (-0,09%) до 4,0158 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0195 BYN). Объем торгов составил 90 659 400 BYN.

В свою очередь китайский юань незначительно укрепился на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,3958 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,3955 BYN). Объем торгов: 43 493 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,495 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,444 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,01 и 4,05 белорусского рубля.