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03.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 НОЯБРЯ ОСЛАБ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ


14:30 03.11.2022

В четверг, 3 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0204 BYN (0,82%) до 2,4948 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4744 BYN). Объем торгов составил 35 850 000 BYN.

Курс евро опустился на 0,0063 BYN (-0,26%) до 2,4368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4431 BYN). Объем торгов: 50 319 000 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0037 (-0,09%) до 4,0158 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0195 BYN). Объем торгов составил 90 659 400 BYN.

В свою очередь китайский юань незначительно укрепился на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,3958 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,3955 BYN). Объем торгов: 43 493 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,495 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,444 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,01 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
валюта курс
EUR 2.4431
USD 2.4744
RUB 4.0195
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4368 -0.0063
USD 2.4948 +0.0204
RUB 4.0158 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4310 2.4440
USD 2.4910 2.4950
RUB 3.1000 4.0100
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Конвертация в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9790
EUR/RUB 61.0000 77.4500
USD/RUB 62.1000 78.5000
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