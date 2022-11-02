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БВФБ ПРОИНФОРМИРОВАЛА О РАСЧЕТАХ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ИНВАЛЮТАМИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 4 НОЯБРЯ
10:16 03.11.2022
В связи с праздничным днем в Российской Федерации 4 ноября 2022 года расчеты по итогам биржевых торгов иностранными валютами за указанную дату в российских рублях проводиться не будут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ), все сделки, совершенные в торговой системе биржи 4 ноября 2022 года, с валютой лота российский рубль будут включены в клиринговый пул за 8 ноября 2022 года и расчеты по ним будут проведены 8 ноября 2022 года.
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