В связи с праздничным днем в Российской Федерации 4 ноября 2022 года расчеты по итогам биржевых торгов иностранными валютами за указанную дату в российских рублях проводиться не будут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ), все сделки, совершенные в торговой системе биржи 4 ноября 2022 года, с валютой лота российский рубль будут включены в клиринговый пул за 8 ноября 2022 года и расчеты по ним будут проведены 8 ноября 2022 года.