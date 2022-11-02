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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО И ЮАНЮ
14:29 02.11.2022
В среду, 2 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался практически без изменений, потеряв всего лишь 0,0001 BYN (0%) до 2,4744 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4745 BYN). Объем торгов составил 30 944 200 BYN.
Курс евро опустился на 0,0099 BYN (-0,4%) до 2,4431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,453 BYN). Объем торгов: 32 038 700 BYN.
В свою очередь российский рубль вновь подорожал на 0,0026 (+0,06%) до 4,0195 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0169 BYN). Объем торгов составил 79 446 700 BYN.
Китайский юань ослаб на 0,0118 BYN (-0,35%) до 3,3955 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,4073 BYN). Объем торгов: 11 809 800 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,453 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,05 белорусского рубля.
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