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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО И ЮАНЮ


14:29 02.11.2022

В среду, 2 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался практически без изменений, потеряв всего лишь 0,0001 BYN (0%) до 2,4744 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4745 BYN). Объем торгов составил 30 944 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0099 BYN (-0,4%) до 2,4431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,453 BYN). Объем торгов: 32 038 700 BYN.

В свою очередь российский рубль вновь подорожал на 0,0026 (+0,06%) до 4,0195 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0169 BYN). Объем торгов составил 79 446 700 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0118 BYN (-0,35%) до 3,3955 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,4073 BYN). Объем торгов: 11 809 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,453 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,02 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2022
валюта курс
EUR 2.4530
USD 2.4745
RUB 4.0169
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4431 -0.0099
USD 2.4744 -0.0001
RUB 4.0195 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4550
USD 2.4720 2.4790
RUB 3.1000 4.0200
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Конвертация в банках
на 02.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9800 0.9950
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.4000 78.5000
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