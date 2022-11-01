ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:41 01.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4745 белорусского рубля, 1 евро – 2,4530 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0169 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7002 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4073 белорусского рубля.