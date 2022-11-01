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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:29 01.11.2022

Во вторник, 1 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0018 BYN (-0,07%) до 2,4745 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4763 BYN). Объем торгов составил 47 416 000 BYN.

Курс евро незначительно опустился на 0,0004 BYN (-0,02%) до 2,453 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4534 BYN). Объем торгов: 45 200 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0028 (+0,07%) до 4,0169 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах - 4,0141 BYN). Объем торгов составил 114 355 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0097 BYN (+0,29%) до 3,4073 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.3976 BYN). Объем торгов: 6 079 040 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,46 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,01 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
валюта курс
EUR 2.4534
USD 2.4763
RUB 4.0141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4530 -0.0004
USD 2.4745 -0.0018
RUB 4.0169 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4480 2.4600
USD 2.4720 2.4800
RUB 3.1000 4.0100
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Конвертация в банках
на 01.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 0.9940
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.6000 78.5000
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