В понедельник, 31 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0031 BYN (+0,13%) до 2,4763 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,4732 BYN). Объем торгов составил 65 501 400 BYN.

Курс евро снизился на 0,0026 BYN (-0,11%) до 2,4534 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,456 BYN). Объем торгов: 47 936 700 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0064 (-0,16%) до 4,0141 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах - 4,0205 BYN). Объем торгов составил 49 406 000 BYN.

Китайский юань отступил на 0,0052 BYN (-0,15%) до 3.3976 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,4028 BYN). Объем торгов: 4 580 310 BYN.

Курс продажи доллара на 15:10 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,46 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,01 и 4,05 белорусского рубля.