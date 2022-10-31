ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:11 31.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4763 белорусского рубля, 1 евро – 2,4534 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0141 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7063 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,3976 белорусского рубля.