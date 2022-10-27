ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

17:19 28.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4732 белорусского рубля, 1 евро – 2,4560 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0205 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7006 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,4028 белорусского рубля.