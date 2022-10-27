В пятницу, 28 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0014 BYN (-0,06%) до 2,4732 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4746 BYN). Объем торгов составил 100 980 000 BYN.

Курс евро снизился на 0,0142 BYN (-0,57%) до 2,456 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4702 BYN). Объем торгов: 26 328 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0033 (-0,08%) до 4,0205 BYN (на предыдущих торгах - 4,0238 BYN). Объем торгов составил 93 784 800 BYN.

Китайский юань отступил на 0,011 BYN (-0,32%) до 3,4028 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,4138 BYN). Объем торгов: 13 299 000 BYN.

Курс продажи доллара на 15:10 в белорусских банках колеблется между 2,484 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,469 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,015 и 4,05 белорусского рубля.