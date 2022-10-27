В четверг, 27 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно ослаб на 0,0019 BYN (-0,08%) до 2,4746 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4765 BYN). Объем торгов составил 30 950 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0052 BYN (+0,21%) до 2,4702 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,465 BYN). Объем торгов: 37 075 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,001 (+0,02%) до 4,0238 BYN (на предыдущих торгах - 4,0228 BYN). Объем торгов составил 116 700 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0117 BYN (+0,34%) до 3,4138 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.4021 BYN). Объем торгов: 16 971 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,1 и 4,05 белорусского рубля.