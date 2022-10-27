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27.10.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 ОКТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:55 27.10.2022

В четверг, 27 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно ослаб на 0,0019 BYN (-0,08%) до 2,4746 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4765 BYN). Объем торгов составил 30 950 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0052 BYN (+0,21%) до 2,4702 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,465 BYN). Объем торгов: 37 075 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,001 (+0,02%) до 4,0238 BYN (на предыдущих торгах - 4,0228 BYN). Объем торгов составил 116 700 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0117 BYN (+0,34%) до 3,4138 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.4021 BYN). Объем торгов: 16 971 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,1 и 4,05 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
валюта курс
EUR 2.4650
USD 2.4765
RUB 4.0228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4702 +0.0052
USD 2.4746 -0.0019
RUB 4.0238 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4850
USD 2.4750 2.4850
RUB 3.1000 4.0250
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Конвертация в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9930 1.0040
EUR/RUB 61.7000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.5000
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