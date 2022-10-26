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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

14:46 26.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4765 белорусского рубля, 1 евро – 2,4650 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0228 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7055 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4021 белорусского рубля.