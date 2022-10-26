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26.10.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 ОКТЯБРЯ ОСЛАБ К ЕВРО И ЮАНЮ


14:03 26.10.2022

В среду, 26 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно ослаб на 0,0003 BYN (-0,01%) до 2,4765 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4768 BYN). Объем торгов: 39 086 200 BYN.

Курс евро растет вторые торги подряд, подорожав сразу на 0,0328 BYN (+1,35%) до 2,465 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4322 BYN). Объем торгов: 39 048 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0171 (-0,42%) до 4,0228 BYN (на предыдущих торгах - 4,0399 BYN). Объем торгов: 63 930 300 BYN.

Китайский юань восстановился на 0,0297 BYN (+0,88%) до 3.4021 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,3724 BYN). Объем торгов: 34 399 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,47 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,025 и 4,07 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
валюта курс
EUR 2.4322
USD 2.4768
RUB 4.0399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4650 +0.0328
USD 2.4765 -0.0003
RUB 4.0228 -0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4500
USD 2.4800 2.4890
RUB 3.1000 4.0300
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Конвертация в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9820 0.9960
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.9000
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