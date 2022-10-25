ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:55 25.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4768 белорусского рубля, 1 евро – 2,4322 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0399 белорусского рубля, 100 гривень – 6,7065 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3724 белорусского рубля.