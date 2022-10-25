Во вторник, 25 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз понизился на 0,0052 BYN (-0,21%) до 2,4768 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,482 BYN). Объем торгов составил 84 361 500 BYN.

Из корзины валют признаки восстановления показал евро, подорожав на 0,0048 BYN (-0,2%) до 2,4322 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4274 BYN). Объем торгов: 38 336 100 BYN.

Курс российского рубля продолжил падение на 0,0111 (-0,27%) до 4,0399 BYN (на предыдущих торгах - 4.051 BYN). Объем торгов составил 62 813 800 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0177 BYN (-0,52%) до 3,3724 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.3901 BYN). Объем торгов: 16 114 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,443 и 2,47 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,04 и 4,07 белорусского рубля.