ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ОКТЯБРЯ ОСЛАБ К ЕВРО


14:28 25.10.2022

Во вторник, 25 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз понизился на 0,0052 BYN (-0,21%) до 2,4768 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,482 BYN). Объем торгов составил 84 361 500 BYN.

Из корзины валют признаки восстановления показал евро, подорожав на 0,0048 BYN (-0,2%) до 2,4322 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4274 BYN). Объем торгов: 38 336 100 BYN.

Курс российского рубля продолжил падение на 0,0111 (-0,27%) до 4,0399 BYN (на предыдущих торгах - 4.051 BYN). Объем торгов составил 62 813 800 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0177 BYN (-0,52%) до 3,3724 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.3901 BYN). Объем торгов: 16 114 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,443 и 2,47 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,04 и 4,07 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2022
валюта курс
EUR 2.4274
USD 2.4820
RUB 4.0510
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4322 +0.0048
USD 2.4768 -0.0052
RUB 4.0399 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4360 2.4430
USD 2.4780 2.4850
RUB 3.1000 4.0400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9780 0.9850
EUR/RUB 60.3000 76.0000
USD/RUB 61.3000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте