ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

16:01 24.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4820 белорусского рубля, 1 евро – 2,4274 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0510 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7204 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3901 белорусского рубля.