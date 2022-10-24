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24.10.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ОКТЯБРЯ 2022 ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:55 24.10.2022

В понедельник, 24 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0069 BYN (-0,28%) до 2,482 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,4889 BYN). Объем торгов составил 55 742 900 BYN.

Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,15%) до 2,4274 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,431 BYN). Объем торгов: 32 675 900 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0055 (-0,14%) до 4.051 BYN (на пятничных торгах - 4,0565 BYN). Объем торгов составил 113 113 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб сразу на 0,0377 BYN (-1,1%) до 3.3901 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,4278 BYN). Объем торгов: 8 178 590 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,49 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,44 и 2,47 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,05 и 4,07 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2022
валюта курс
EUR 2.4310
USD 2.4889
RUB 4.0565
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4274 -0.0036
USD 2.4820 -0.0069
RUB 4.0510 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4310 2.4450
USD 2.4820 2.4940
RUB 3.1000 4.0500
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Конвертация в банках
на 24.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9830
EUR/RUB 60.2000 76.7000
USD/RUB 61.3000 78.9000
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