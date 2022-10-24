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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ОКТЯБРЯ 2022 ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ
13:55 24.10.2022
В понедельник, 24 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0069 BYN (-0,28%) до 2,482 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,4889 BYN). Объем торгов составил 55 742 900 BYN.
Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,15%) до 2,4274 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,431 BYN). Объем торгов: 32 675 900 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0055 (-0,14%) до 4.051 BYN (на пятничных торгах - 4,0565 BYN). Объем торгов составил 113 113 000 BYN.
Курс китайского юаня ослаб сразу на 0,0377 BYN (-1,1%) до 3.3901 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,4278 BYN). Объем торгов: 8 178 590 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,49 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,44 и 2,47 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,05 и 4,07 белорусского рубля.
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