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21.10.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ОКТЯБРЯ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:58 21.10.2022

В пятницу, 21 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0103 BYN (-0,41%) до 2,4889 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4992 BYN). Объем торгов составил 41 758 500 BYN.

Евро подешевел на 0,0148 BYN (-0,61%) до 2,431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4458 BYN). Объем торгов: 23 466 100 BYN.

Курс российского рубля незначительно упал на 0,0006 (-0,01%) до 4,0565 BYN (на предыдущих торгах - 4,0571 BYN). Объем торгов составил 128 279 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0211 BYN (-0,61%) до 3,4278 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.4489 BYN). Объем торгов: 27 936 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,497 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,444 и 2,475 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,055 и 4,1 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2022
валюта курс
EUR 2.4458
USD 2.4992
RUB 4.0571
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4310 -0.0148
USD 2.4889 -0.0103
RUB 4.0565 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4300 2.4440
USD 2.4880 2.4970
RUB 3.1000 4.0550
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Конвертация в банках
на 21.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9720 0.9820
EUR/RUB 60.0000 77.0000
USD/RUB 61.1000 79.0000
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