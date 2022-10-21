В пятницу, 21 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0103 BYN (-0,41%) до 2,4889 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,4992 BYN). Объем торгов составил 41 758 500 BYN.

Евро подешевел на 0,0148 BYN (-0,61%) до 2,431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,4458 BYN). Объем торгов: 23 466 100 BYN.

Курс российского рубля незначительно упал на 0,0006 (-0,01%) до 4,0565 BYN (на предыдущих торгах - 4,0571 BYN). Объем торгов составил 128 279 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0211 BYN (-0,61%) до 3,4278 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.4489 BYN). Объем торгов: 27 936 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,497 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,444 и 2,475 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,055 и 4,1 белорусского рубля.