ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:21 20.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4992 белорусского рубля, 1 евро – 2,4458 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0571 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7661 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4489 белорусского рубля.