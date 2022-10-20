В четверг, 20 октября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0078 BYN (-0,31%) до 2,4992 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 99 098 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0098 BYN (-0,4%) до 2,4458 BYN за 1 евро. Объем торгов: 35 774 800 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0067 (-0,16%) до 4,0571 BYN. Объем торгов: 87 907 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0187 BYN (-0,54%) до 3.4489 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 22 694 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,505 и 2,51 белорусского рубля; евро между 2,454 и 2,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,05 и 4,1 белорусского рубля.