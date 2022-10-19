ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

14:58 19.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5070 белорусского рубля, 1 евро – 2,4556 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0638 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7881 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,4676 белорусского рубля.