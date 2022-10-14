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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:44 14.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5523 белорусского рубля, 1 евро – 2,5141 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0371 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9108 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5528 белорусского рубля.