ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:28 13.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5704 белорусского рубля, 1 евро – 2,5118 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0381 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9598 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5608 белорусского рубля.