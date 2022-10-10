ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

14:29 12.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5830 белорусского рубля, 1 евро – 2,5283 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0320 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9939 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5540 белорусского рубля.