ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:09 11.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5841 белорусского рубля, 1 евро – 2,5168 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,0388 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9970 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5547 белорусского рубля.