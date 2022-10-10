ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

16:09 10.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5500 белорусского рубля, 1 евро – 2,4792 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,1009 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9047 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5550 белорусского рубля.