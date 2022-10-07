ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:37 07.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5367 белорусского рубля, 1 евро – 2,4686 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,1270 белорусского рубля, 100 гривен – 6,8685 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5655 белорусского рубля.