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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:34 06.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5072 белорусского рубля, 1 евро – 2,4391 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,1712 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7887 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5737 белорусского рубля.