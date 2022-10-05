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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:28 05.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4838 белорусского рубля, 1 евро – 2,4275 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2213 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7250 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5032 белорусского рубля.