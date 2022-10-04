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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:31 04.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4860 белорусского рубля, 1 евро – 2,3759 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2415 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7642 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,4677 белорусского рубля.