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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

16:00 03.10.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4501 белорусского рубля, 1 евро – 2,3843 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2644 белорусского рубля, 100 гривен – 6,6667 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,4361 белорусского рубля.