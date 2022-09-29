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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 3 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:59 30.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 октября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4302 белорусского рубля, 1 евро – 2,3584 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3001 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5802 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,4220 белорусского рубля.