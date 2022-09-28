В понедельник, 26 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0137 BYN (-0,55%) до 2,4944 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5081 BYN). Объем торгов составил 74 990 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0405 BYN (-1,65%) до 2,4167 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,4572 BYN). Объем торгов: 26 202 000 BYN.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0333 (+0,78%) до 4,2779 BYN (на пятничных торгах - 4,2446 BYN). Объем торгов составил 112 070 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0648 BYN (-1,83%) до 3,4737 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,5385 BYN). Объем торгов: 8 157 540 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,496 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,47 и 2,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,35 белорусского рубля.