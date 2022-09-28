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28.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:09 26.09.2022

В понедельник, 26 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0137 BYN (-0,55%) до 2,4944 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5081 BYN). Объем торгов составил 74 990 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0405 BYN (-1,65%) до 2,4167 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,4572 BYN). Объем торгов: 26 202 000 BYN.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0333 (+0,78%) до 4,2779 BYN (на пятничных торгах - 4,2446 BYN). Объем торгов составил 112 070 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0648 BYN (-1,83%) до 3,4737 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,5385 BYN). Объем торгов: 8 157 540 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,496 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,47 и 2,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,35 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2022
валюта курс
EUR 2.4040
USD 2.4896
RUB 4.2751
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3953 -0.0087
USD 2.5004 +0.0108
RUB 4.2631 -0.012
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4250 2.4400
USD 2.4980 2.5040
RUB 3.3000 4.2650
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Конвертация в банках
на 28.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9660 0.9820
EUR/RUB 56.7000 73.5000
USD/RUB 58.8000 75.0000
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