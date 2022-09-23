ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

17:36 23.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5081 белорусского рубля, 1 евро – 2,4572 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2446 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7911 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5385 белорусского рубля.