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23.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:47 23.09.2022

В пятницу, 23 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился сразу на 0,0371 BYN (-1,46%) до 2,5081 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5452 BYN). Объем торгов составил 53 707 900 BYN.

Евро также значительно подешевел на 0,0561 BYN (-2,73%) до 2,4572 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5133 BYN). Объем торгов: 31 936 600 BYN.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0247 (+0,59%) до 4,2446 BYN (на предыдущих торгах - 4,2199 BYN). Объем торгов составил 83 392 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0488 BYN (-1,36%) до 3,5385 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,5873 BYN). Объем торгов: 4 052 980 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,555 белорусского рубля; евро между 2,5 и 2,53 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,32 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2022
валюта курс
EUR 2.5133
USD 2.5452
RUB 4.2199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4572 -0.0561
USD 2.5081 -0.0371
RUB 4.2446 +0.0247
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4850 2.5100
USD 2.5020 2.5140
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 1.0020
EUR/RUB 59.0000 75.6000
USD/RUB 59.0000 76.0000
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