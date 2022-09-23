В пятницу, 23 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился сразу на 0,0371 BYN (-1,46%) до 2,5081 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5452 BYN). Объем торгов составил 53 707 900 BYN.

Евро также значительно подешевел на 0,0561 BYN (-2,73%) до 2,4572 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5133 BYN). Объем торгов: 31 936 600 BYN.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0247 (+0,59%) до 4,2446 BYN (на предыдущих торгах - 4,2199 BYN). Объем торгов составил 83 392 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0488 BYN (-1,36%) до 3,5385 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,5873 BYN). Объем торгов: 4 052 980 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,555 белорусского рубля; евро между 2,5 и 2,53 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,32 белорусского рубля.