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22.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО


13:43 22.09.2022

В четверг, 22 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0098 BYN (-0,38%) до 2,5452 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,555 BYN). Объем торгов составил 70 684 700 BYN.

Евро также подешевел на 0,022 BYN (-0,87%) до 2,5133 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5353 BYN). Объем торгов: 31 135 300 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0243 (+0,58%) до 4,2199 BYN (на предыдущих торгах - 4,1956 BYN). Объем торгов составил 102 811 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0283 BYN (-0,78%) до 3,5873 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6156 BYN). Объем торгов: 6 091 310 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,55 и 2,579 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,19 и 4,23 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2022
валюта курс
EUR 2.5353
USD 2.5550
RUB 4.1956
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5133 -0.022
USD 2.5452 -0.0098
RUB 4.2199 +0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5300 2.5490
USD 2.5350 2.5440
RUB 3.3000 4.2000
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Конвертация в банках
на 22.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0090
EUR/RUB 60.3000 76.7000
USD/RUB 60.3000 76.5000
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