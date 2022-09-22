В четверг, 22 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0098 BYN (-0,38%) до 2,5452 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,555 BYN). Объем торгов составил 70 684 700 BYN.

Евро также подешевел на 0,022 BYN (-0,87%) до 2,5133 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5353 BYN). Объем торгов: 31 135 300 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0243 (+0,58%) до 4,2199 BYN (на предыдущих торгах - 4,1956 BYN). Объем торгов составил 102 811 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0283 BYN (-0,78%) до 3,5873 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6156 BYN). Объем торгов: 6 091 310 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,55 и 2,579 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,19 и 4,23 белорусского рубля.