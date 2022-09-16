ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:17 16.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5355 белорусского рубля, 1 евро – 2,5339 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2216 белорусского рубля, 100 гривен – 6,8649 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6044 белорусского рубля.